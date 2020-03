Giuseppe Spatola Nel giorno del blocco totale della Lombardia, la notte più lunga è tutta nella crudezza dei numeri: alle 14 di ieri 501 contagiati in 105 comuni bresciani e 46 morti. Le preghiere animano Montirone dove si piange un 86enne e un uomo di 87 anni. Lutti anche alla Badia per un 74enne, a Barbariga dove è mancato un 57enne disabile, a Provaglio dove è morto un 81enne e Concesio un 87enne. Ma la macabra conta non si ferma alla bassa, salendo fino alla Vallecamonica, a Bienno, per un 82enne. Al reparto del Sant’Anna l’addio è per un uomo di 74 anni mentre a Castrezzato si piange una donna di 46 anni, la più giovane vittima lombarda del Coronavirus, mentre gli ultimi sono una anziana di 88 anni morta a Manerbio ma di Borgo San Giacomo e un uomo di di 87 anni di Leno. Il tampone, invece, ha chiarito come la morte di Mario Turcato, 84 anni di Montichiari, non è da addebitare al Coronavirus. (...)

