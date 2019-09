Bretella Orzinuovi

È stato affidato ad Autostrade Centro Padane l’incarico per la realizzazione della bretella di collegamento tra Orzinuovi e la Brebemi. La conferma non è ancora arrivata ma secondo il sindaco del Comune della Bassa, Gianpietro Maffoni, «c’è la certezza della notizia».





L’ANNUNCIO è arrivato durante il convegno «Un’autostrada per lo sviluppo? L’occasione da non perdere per il territorio orceano e bassa occidentale» organizzato nel centro culturale Aldo Moro da Confartigianato Brescia nel suo 70° di fondazione e nell’ambito della 71a Fiera di Orzinuovi. «Dopo l’ufficialità inizieranno gli espropri ma per vedere realizzato il progetto dovremo aspettare ancora molto: sono purtroppo lunghi i tempi italiani. Quella di cui parliamo è un’opera urgente che potrà agevolare il traffico e il trasporto da e verso la A35 e garantire una maggiore sicurezza nella viabilità», ha sottolineato il primo cittadino. Obiettivi rimarcati anche da Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia orientale: «Ci siamo battuti – ha detto – affinché la strada attuale venisse allargata o raddoppiata: abbiamo ottenuto un suo allargamento. Lavori che permetteranno non solo di arrivare più velocemente alla Brebemi ma, prima di tutto, di eliminare pericoli su un tragitto che ha dato un contributo troppo alto in termini di vite umane». La bretella favorirà anche «una crescita di imprese e attività e ovviamente di lavoro» in un’area limitrofa all’autostrada, comprendente la Bassa occidentale e il bacino dell’Oglio (41 Comuni), dall’ampio tessuto imprenditoriale rappresentato per il 99,2% da piccole e micro imprese, contribuendo per il 77,2% al totale degli addetti. La fotografia, scattata dall’Osservatorio Mpi Confartigianato Lombardia su dati di Unioncamere - Infocamere, mostra la presenza di 23.715 imprese nel territorio, 7.353 delle quali sono imprese artigiane. «I Comuni nei pressi della Brebemi hanno mostrato una notevole resilienza; si è assistito ad una minore riduzione del numero di aziende», ha illustrato Carlo Piccinato segretario generale Confartigianato Brescia. Cosa che non è invece accaduta nel territorio orceano e nei paesi più distanti dall’arteria stradale «di frequente e ingiustamente criticata». «Quando siamo partiti più di venti anni fa il nostro era un sogno che oggi registra importanti numeri», ha sottolineato Franco Bettoni, presidente autostrada Brebemi, orgoglioso di questi primi cinque anni di vita e «63 milioni di mezzi in transito, il 28% rappresentato da mezzi pesanti, che si vanno ad aggiungere ai 25 milioni di vetture non paganti nel tratto tra Chiari Est e Brescia». Nel primo trimestre dell’anno - è stato spiegato - il traffico è aumentato del 18% su base annua e i pedaggi del 21%. Traguardi che fanno da corollario alla riduzione di emissioni e di inquinamento acustico, a un minor tasso di incidentalità e ad una maggiore sicurezza e comfort dati da corsie più ampie, dall’utilizzo di tecnologie moderne, asfalto drenante e luci a led in caso di nebbia. «Un progetto – ha concluso Bettoni - che ha offerto opportunità di investimento anche ad una trentina di aziende impegnate nella logistica, tra cui Amazon e Italtrans, e allo sviluppo dei rapporti commerciali con i paesi dell’Unione Europea».





Marta Giansanti