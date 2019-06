Nei bar, per strada, non si parla d’altro. Anche a Brescia è arrivato il grande caldo. Temperature elevate sono un’evenienza non rara, per la fine di giugno, ma gli stessi meteorologi definiscono «eccezionale» l’intensità di questa ondata di calore, che non è destinata ad attenuarsi. Anzi. Oggi e domani saranno due giornate da «bollino rosso» con rischi per la salute dei soggetti più deboli, che si aggiungono a quelli degli elevati valori di ozono nell’aria. «L’ondata di aria calda di matrice subtropicale sta ormai per entrare nel vivo, raggiungendo connotati di eccezionalità nelle prossime 48 ore su diverse regioni d'Italia - sottolinea il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo -. Per la prima volta nella storia meteorologica italiana, potranno raggiungersi nel mese di giugno valori di 40°C – e talora anche superarli – in particolare tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e zone interne della Toscana». (...)

Natalia Danesi