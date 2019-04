Camionista muore in Veneto La famiglia lo scopre con il Gps

Il Gps, installato sul camion con cui suo padre era partito poco prima da casa, localizzava inspiegabilmente l’autoarticolato fermo sulla Transpolesana, all’altezza di San Pietro di Morubio. E, a destare ulteriori sospetti tra i familiari, c’era anche il fatto che il cellulare dell’autista continuasse a squillare a vuoto. E così, l’altra notte, il figlio 29enne dell’uomo è salito in auto e si è precipitato sulla statale «434». Al suo arrivo, i timori che al padre fosse capitato qualcosa di brutto si sono trasformati purtroppo in un’atroce realtà. MARCU ION, cittadino moldavo di 52 anni residente da tempo a Brescia, era infatti già morto, stroncato probabilmente da un infarto, proprio mentre era alla guida del tir. Il mezzo pesante, dopo aver sbandato per alcune centinaia di metri, si era fermato sul ciglio stradale, sporgendo pericolosamente sulla prima corsia di marcia in prossimità di una curva. (...)

Stefano Nicoli