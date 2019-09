Sono partiti dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Campania, chi in treno, chi in pullman. Alcuni, valigia in mano, erano appena arrivati dalla stazione. Ma sulla porta dell’Iis Castelli, dove si stanno effettuando le nomine dei supplenti annuali col sistema informatico centralizzato sperimentale, e ieri era la volta dei tecnici di laboratorio, hanno trovato il cartello che rimandava a data da destinarsi la loro chiamata. Sconcerto, rabbia, mobilitazione. Lo slittamento ignoto, meno grave per i colleghi locali, diventava per loro un ostacolo grosso, di soldi, di famiglia, di tempo e di lavoro per chi ce l’ha. Qualcuno ha minacciato occupazioni, class action, ma il problema non era risolvibile in breve tempo, perché sempre incombe la spada di damocle dei ricorsi, centinaia ancora pendenti. Molti proprio dei diplomati tecnici il cui foglio di carta prima era ritenuto abilitante, così come quello dei maestri della primaria. (...)

Magda Biglia