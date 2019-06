È allarme rosso. Anche a Brescia, come denunciano le cronache nazionali, non ci sono medici a sufficienza e sempre più mancheranno in futuro. Medici di famiglia, ospedalieri, pediatri, veterinari. «Il sistema sanitario nazionale è vicino al collasso» denunciano i sindacati di categoria che ieri mattina hanno tenuto un presidio davanti all’Ospedale Civile. Il 6 per cento dei camici bresciani ha già chiesto il pensionamento per raggiunti limiti di età, ma un’ondata è attesa con Quota 100 dopo agosto. AD OGGI sono vacanti fra Ats Brescia e Valcamonica 83 posti di medicina generale (74+9), ma un aggravio pesante è previsto a settembre se si considera che 222 dottori per adulti e 16 per bambini hanno i requisiti per lasciare il lavoro. E l’esodo non si fermerà quest’anno, data l’età media dei professionisti attorno ai 54 anni. Secondo le previsioni al 2023 in Lombardia mancheranno 2175 specialisti negli ospedali, nel bresciano 200. (...)

Magda Biglia