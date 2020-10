Cinque morti in 16 giorni Nel Bresciano si torna nella trincea sanitaria

Cinque morti da inizio mese e 76 positivi in 24 ore di cui 17 sono nel capoluogo: a scorrere i dati di Ats Brescia sulla diffusione della pandemia pare di essere tornati al mese di maggio quando la prima ondata era ancora vicina al peggio e la fine del dramma pareva lontana. Adesso, cinque mesi più tardi, se le proiezioni numeriche della Regione verranno confermate i contagi di ottobre entro martedì a Brescia e provincia potrebbero superare i mille essendo già ieri arrivati a 812, più di quelli registrati in tutto il mese di settembre (707) e tre volte i 271 positivi di luglio. Come dire che la pandemia è tornata a spingerci in trincea e per questo gli ospedali-hub indicati da Regione Lombardia tra cui figura anche il Civile di Brescia si sono già premurati di potenziare i posti letto dedicati ai pazienti Covid. Gli isolamenti domiciliari crescono di 56 unità arrivando a sfiorare i 900 (896) come non accadeva più dal 10 maggio. (...)

Giuseppe Spatola