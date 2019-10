Salò è una cittadina che vive soprattutto sui negozi e l’attività commerciale. «Il concorso di Bresciaoggi è una iniziativa davvero carina: cerca di metterci in buona luce, e di valorizzare il nostro lavoro – commenta Gabriella Bergomi, del Giardino delle Rose, in via Butturini, alle spalle del municipio, nell’ex dimora del Provveditore Veneto -. Io ho sempre sognato di fare questo mestiere, fin da bambina. Ho cominciato all’età di 15 anni, ed è da 40 che sono alle dipendenze della famiglia Bonuzzi: prima la signora Maria, poi la figlia Eugenia, adesso la nipote Claudia. Dall’abbigliamento alle cose di casa: tovaglie, asciugamani, lenzuola, copriletti, piumoni, trapunte. Il direttore che mi ha insegnato tutto è stato Aldo Caffi, tra l’altro uno dei protagonisti nella storia del calcio locale». «Questa occupazione - prosegue - mi consente di stare in mezzo alla gente, tanto che alla pensione non penso mai. I clienti si fidano molto di noi. (...)

Sergio Zanca