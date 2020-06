Commissioni maturità, trovati i presidenti

«Siamo a posto, ci sono tutti i presidenti delle 237 commissioni per l’esame di Maturità. Non serviranno precettazioni né abbinamenti forzati». È soddisfatto il dirigente dell’Ufficio scolastico Giuseppe Bonelli: gli appelli ripetuti da parte sua, da parte dei presidi ai loro insegnanti hanno sortito l’effetto. Il mondo della scuola ha reagito bene per evitare la spada di Damocle che pendeva sulla prova che avrà inizio il giorno 17 di giugno. Fatto il primo conteggio ne mancavano 75, praticamente uno su tre. Tutti si sono mobilitati, è intervenuta anche la ministra Azzolina aprendo la possibilità a insegnanti con meno di dieci anni di servizio, ai presidi del primo ciclo, pur impegnati negli esami di terza media, nonché ai ricercatori universitari oltre ai docenti che già potevano fare domanda ma che di solito non erano necessari. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Magda Biglia