Un normale pomeriggio che si è trasformato in un incubo. Con una rapina segnata da spintoni e cadute. Vittime, due anziani.





IN UN CALDO pomeriggio d’agosto marito e moglie, 87 anni lui, 75 anni lei si stavano dirigendo verso la loro automobile nella zona di via Sardegna. Mancavano pochi minuti alle 17, la coppia era con ogni probabilità intenta a compiere gesti ripetuti tante altre volte. Senza pensare che nel giro di pochi istanti tutto sarebbe cambiato. E per certi punti vista irreversibilmente. Perchè se una rapina contrassegnata da un particolare ricorso alla violenza lascia il segno, a ogni età, certamente per due anziani è qualcosa che diventa impossibile dimenticare. Ma dopo l’evento violento, soprattutto l’anziano dovrà riprendersi dalle lesioni riportate. La coppia, che vive a Brescia, quindi si è avvicinata all’auto, ma nel frattempo sono sopraggiunti due cittadini stranieri, apparentemente nordafricani. (...)

Mario Pari