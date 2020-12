Sono in lieve miglioramento i dati lombardi relativi alla pandemia, eccezion fatta per i decessi che oggi sono stati 114, in aumento rispetto a ieri. I nuovi casi positivi sono 2.404 su 27.676 tamponi effettuati. In progressiva diminuzione i ricoverati in terapia intensiva: 656 (-29). Diminuisce la pressione anche negli altri reparti dove sono ricoverate 4.996 persone (57 in meno di ieri). Secondo il bollettino quotidiano diffuso da Regione Lombardia oggi sono 4.721 i guariti/dimessi per un totale di 347.130 da inizio pandemia, di cui 4.542 dimessi e 342.588 guariti.

Per quanto riguarda la nostra provincia, sono 89 i nuovi casi positivi e 6 i decessi, di cui tre a Nave, due a Brescia e uno a Toscolano Maderno.

I nuovi casi per provincia:



Milano: 594 di cui 243 a Milano città;

Bergamo: 97;

Brescia: 89;

Como: 447;

Cremona: 48;

Lecco: 14;

Lodi: 43;

Mantova: 112;

Monza e Brianza: 72;

Pavia: 121;

Sondrio: 68;

Varese: 632