Dicono che la curva sia all’apice. La curva del contagio e delle morti da Covid 19. Sembra vero: ieri nel Bresciano sono morti in quattro. Uno più di mercoledì. Orzinuovi è sempre più in codice rosso, anche se non è «zona rossa» e nessuno per ora ha intenzione di elevarla al triste rango, esclusiva solo del Lodigiano. Anche se per l’assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini, tutta la Lombardia economicamente parlando dovrebbe essere zona rossa. Quanto ad Orzinuovi, il collega al Welfare, Giulio Gallera, ieri ha gettato acqua sul fuoco: «Orzinuovi è un elemento di attenzione non una criticità importante». Si può capire che non voglia spaventare. È vero che i morti poi sono tutti anziani, ma sono cinque nelle ultime 12 ore! Sei da Coronavirus da quando è scoppiata l’epidemia. Che nel Bresciano fino ad ora ha fatto 13 vittime e 200 contagi circa. Negli ospedali bresciani l’allarme sovraffollamento non cessa. (...)

Eugenio Barboglio