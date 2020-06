Coronavirus, i guariti sopra quota 9 mila

I contagi nell’area dui competenza dell’Ats di Brescia vanno sull'altalena e passano dai 67 di venerdì ai 15 di ieri risentendo del numero dei tamponi eseguiti in provincia nelle ultime 24 ore. Scendono a 819 gli isolamenti obbligatori a domicilio con 9131 guariti con doppio tampone negativo su 13070 contagiati del bresciano. I decessi sono invece 2509, sette in più rispetto a quelli registrati venerdì ma con cinque avvenuti a fine maggio. In Vallecamonica nessuna variazione rispetto a venerdì con i positivi fermi a 1847 e i decessi a 198. SCENDONO a 142 i casi di contagio giornalieri in Lombardia, dopo il picco di 402 segnato ieri. Il totale supera quota 90mila, a 90.070. Resta elevato il numero di tamponi, pari oggi a 13.696. I decessi da coronavirus in Lombardia sono oggi pari a 27, contro i 21 di venerdì. Il totale è di 16.249. I ricoveri sono diminuiti di 120, a 2840, mentre le terapie intensive sono scese di 10, a 110. I guariti salgono di 469 unità a 54. (...)

Giuseppe Spatola