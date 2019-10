Così i piccoli sono «Mai sazi di crescere»

«Mai sazi di crescere» non è semplicemente un progetto sulla sana alimentazione da insegnare nelle scuole a partire dall’asilo nido: «Mai sazi di crescere è un viaggio nel mondo del cibo compiuto grazie alle esperienze quotidiane e che coinvolgono tutti i cinque sensi», spiega Luisa Zanini, educatrice in una delle quattro sezioni dell’asilo nido e della scuola dell'infanzia Abracadabra di via Castellini a Brescia. Un luogo educativo ideato nel Duemila e che negli anni, nella forma di cooperativa, si è sviluppato ampliando sempre più l’offerta formativa, basata sulla convinzione che «i bambini devono partire dalla loro esperienza e imparare pasticciando, liberamente, lentamente e con piacere» continua Zanini che è anche la coordinatrice del progetto sull’alimentazione iniziato con il nuovo anno scolastico. (...)

Irene Panighetti