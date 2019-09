«Così salveremo la foresta di Stradivari»

Un luogo magico grazie al quale sin dai tempi di Antonio Stradivari possono diffondersi note straordinarie. La foresta dei violini in Val di Fiemme in Trentino è la «casa» dell’abete rosso con il quale si costruiscono da anni i migliori violini del mondo. Qui in poche ore il vento ha abbattuto più alberi di quanti ne possano tagliare tutti i boscaioli del Trentino in 3-4 anni. Un milione e mezzo di metri cubi di legname finiti a terra come hanno calcolato i tecnici dell’ufficio foreste della Provincia autonoma di Trento, che corrispondono ad altrettanti alberi, probabilmente di più, forse anche 2 milioni di piante, dato che in molti casi si tratta di alberi giovani e ancora sottili. Tra le zone più colpite c’è la valle di Fiemme, comprese le foreste della Magnifica Comunità e del Parco di Paneveggio dove anche Stradivari sceglieva i migliori abeti rossi di risonanza per i propri violini. (...)

Giuseppe Spatola