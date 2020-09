Si cerca di correre ai ripari: case farmaceutiche, industrie di biotecnologie vanno avanti a tamburo battente per arrivare il prima possibile a una svolta epocale. Un vaccino contro il Covid-19 che possa superare le frontiere nazionali ma soprattutto quelle economiche. Perché tanto si discute su chi ne beneficerà una volta messo sul mercato. Nella lettera aperta dei 101, redatta dal Nobel per la pace 2006 Muhammad Yunus ma firmata anche da altri nobel e da esponenti internazionali della scienza, politica, cultura e dello spettacolo, la richiesta è chiara: universalità e gratuità per tutti. «NOI SOTTOSCRITTI - scrivono - rivolgiamo questo appello congiunto a tutti i leader mondiali, alle organizzazioni internazionali e ai governi, affinché adottino misure e dichiarino ufficialmente i vaccini Covid 19 come un bene comune universale, esenti da qualsiasi diritto di brevetto e di proprietà». Un argomento spinoso, non sempre condiviso, affrontato ieri nel salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia in occasione dell'evento «Salute in Comune», giunto alle sesta edizione e condotto da Luisa Monini, medico e giornalista scientifico, socio Ugis e presidente della Fondazione Brunelli, e da Nicola Miglino, giornalista scientifico, vicepresidente Unamsi e direttore di Nutrientiesupplementi.it. Ad oggi sono 236 i «candidati vaccini», 33 sotto sperimentazione clinica, sette dei quali giunti alla Fase 3, l’ultimo step prima della produzione. «Aziende cinesi, tedesche, inglesi, russe a contendersi il primato, ognuna con una propria strategia che guarda al profitto. Vanno avanti sapendo che il vaccino prodotto probabilmente non sarà il migliore e funzionerà parzialmente. È eticamente sbagliato ma le strategie di marketing esistono e devono essere prese in considerazione», spiega Maurizio Memo, professore ordinario di Farmacologia all’Università degli studi di Brescia. In Italia l’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) ha approvato 45 sperimentazioni cliniche. Sono centinaia, quindi, gli studi internazionali ancora in fase di apprendimento. «Ma - ribadisce Memo citando una frase di Thomas Cueni, direttore generale di Ifpma - quello che abbiamo imparato finora è che difficilmente ci sarà una bacchetta magica contro il Covid19». Molte ancora sono le incertezze, lo conferma anche Francesco Castelli, direttore della Clinica malattie infettive e tropicali al Civile, «sicuramente passeremo il Natale senza un farmaco a disposizione. Ma guardando al prossimo anno sono ottimista». Un tempo comunque molto ristretto: lo sviluppo di un vaccino solitamente richiede dai 2 ai 5 anni, per il Covid-19 si stimano invece soltanto 18 mesi. «Il primo vero obiettivo è di averne uno efficace e di estenderlo a tutti e ovunque – sottolinea Castelli -. Sono numeri spaventosi se si pensa alla popolazione globale ma nessuno deve essere lasciato indietro, la globalizzazione non può andare a discapito dei più poveri. È importante maturare una visione del mondo moralmente ed eticamente sostenibile e non solo incentrata in un’ottica di profitto». «In ogni caso – aggiunge Laura Palazzani, professoressa ordinaria di Filosofia del diritto alla Lumsa e vice presidente del Comitato nazionale per la bioetica della presidenza del Consiglio dei ministri – sappiamo che la produzione non sarà possibile simultaneamente per tutti e che dovremo fare i conti anche con chi non vorrà vaccinarsi». Una diffusione che, per garantire la scomparsa definitiva del virus, deve essere più capillare e ampia possibile. «Come accaduto – ricorda Alessandro Plebani, direttore della cattedra di Pediatria all’UniBs – per la poliomielite, per la difterite e la pertosse. E per molte altre malattie ormai prevenute con i vaccini». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marta Giansanti