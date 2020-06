Quando arriverà la ripresa? E di che tipo sarà? Un rimbalzo violento capace di ridare subito energia e speranze alla nostra economia oppure un rilancio molto più lento?. O addirittura una fase di stasi che metterebbe a dura prova l’andamento della nostra società. Tanti dubbi, ma anche alcuni spunti su cui ragionare per il futuro che ci aspetta. Con grande cautela, ma anche con un pizzico di ottimismo soprattutto se le istituzioni utilizzeranno bene i fondi che stanno arrivando. È in sintesi quanto emerso dal webinar promosso dal Festival del Futuro dal titolo «Il dopo-pandemia: dove va l’economia nel 2020 e 2021?», ieri in streaming anche sul sito bresciaoggi.it. Una domanda tra le più urgenti a cui in tanti stanno cercando di dare una risposta in un 2020 pieno di incognite. Attuali e soprattutto future, cercando di capire come potrà essere la risposta dell’economia ed in generale della società alla pandemia e al post lockdown. (...)

Luca Mazzara