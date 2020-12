In Lombardia scendono sotto quota mille i nuovi positivi al Covid, precisamente 945, un calo legato anche al basso numero di tamponi (sono 11.317 nelle ultime 24 ore)

rispetto alla media. Sessantasette i decessi, in diminuzione sul giorno precedente (il totale complessivo è di 23.877 dall’inizio della pandemia). Continua inoltre a scendere il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (-29) e negli altri reparti (-106). A crescere è invece il numero dei guariti/dimessi: sono 8.906 (il totale complessivo è di 342.409, di cui 4.714 dimessi e 337.695 guariti). I ricoverati nelle terapie intensive lombarde sono attualmente 685, 5.053 quelli ricoverati negli altri reparti. I nuovi casi positivi riportati oggi dal bollettino di Ats Brescia sono 131 a cui se ne aggiungono 31 in Valcamonica. Quattro i decessi in provincia (di cui due a Gavardo) che portano il totale delle vittime di Sars-Cov-2 a 3.031 da inizio pandemia. I bresciani guariti sono invece 30.750 a fronte di 38.014 contagiati.