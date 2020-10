La pandemia continua a macinare nuovi positivi in provincia di Brescia dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 28 nuovi casi. Come dire che l’onda lunga del virus non molla la presa e la quota zero, apparsa vicina nel mese di luglio, è diventata sempre più distante. I nuovi casi si sono registrati a Brescia (più 8 arrivando a 2.637 positivi totali in sette mesi), quindi a Desenzano del Garda dove i positivi sono aumentati di tre unità salendo a quota 347. Lo stesso anche a Vestone dove sono stati registrati tre malati in più portando il totale a 128 casi. Per il resto si tratta di casi singoli distribuiti in diversi paesi della provincia, da Rovato a Bagnolo Mella passando per Castenedolo, Botticino e Vobarno. In Lombardia sono invece 314 i nuovi positivi, di cui 48 debolmente positivi e 0 a seguito di test sierologico, a fronte di 14.795 tamponi, per una percentuale pari all'2,1%. Si sono registrati anche due morti, che portano il totale dei decessi a 16.971. (...)

Giuseppe Spatola