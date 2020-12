Dopo un Santo Stefano con il sole, è atteso il maltempo in Lombardia con deboli nevicate che

interesseranno gran parte della regione a partire da domenica sera. È quanto si legge nel bollettino dell’Arpa regionale, che prevede anche un calo delle temperature nelle prossime ore.

Secondo l’Arpa, le precipitazioni saranno assenti domani fino al tardo pomeriggio e poi deboli prevalentemente sulla fascia alpina e prealpina con il limite neve inizialmente a quote collinari e poi in abbassamento in serata fino in pianura. Lunedì le precipitazioni saranno da deboli a localmente moderate diffuse fino alla tarda mattinata, a carattere nevoso ovunque, ad eccezione della pianura orientale dove le precipitazioni saranno a carattere di pioggia mista a neve. Poi saranno in attenuazione ed esaurimento dalle prime ore pomeridiane, deboli in serata sui rilievi alpini. Le temperature saranno in calo ovunque con le minime intorno a -2 e le massime intorno a 3 gradi. I mezzi del Piano anti neve si metteranno presto in azione.