Sono 15.104 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 16.308) a fronte di

137.420 tamponi effettuati (176.185 sabato), con un tasso di positività che sale all’11%.

I decessi, invece, sono 352 per un totale di 68.799 vittime da inizio emergenza. Un numero così basso di vittime non si registrava in Italia dall'8 novembre scorso. Calano i pazienti in terapia intensiva (-41, ora 2.743) e i ricoveri ordinari (-206, ora 25.158).

Secondo il bollettino di Regione Lombardia oggi sono 1.795 i nuovi positivi, a fronte di 22421 tamponi effettuati Il totale delle persone attualmente positive a Covid19 in regione è di

68.781 e, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 49 decessi che portano il numero delle vittime complessive a 24.379. I casi totali da inizio pandemia, invece, salgono a 459.218. I pazienti ricoverati con sintomi sono 4.341 (154), 583 in terapia intensiva (-9), mentre sono 63.857 i soggetti in isolamento. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 366.058 (+618).

Milano registra 570 nuovi casi positivi, di cui 217 in città. Segue la situazione nelle altre province: Bergamo: 80, Brescia: 242, Como: 66, Cremona: 47, Lecco: 64, Lodi: 86, Mantova: 87, Monza e Brianza: 207, Pavia: 186, Sondrio: 56, Varese: 39

Il Veneto resta la regione con il maggior numero di nuovi casi (3.869), seguita da Lombardia (1.795), Emilia Romagna (1.751), Lazio (1.213) e Campania (891).