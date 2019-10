Decarbonizzazione della centrale: A2A accetta la sfida

Brescia anticipa la decarbonizzazione. Forse non al 2021, che sarebbe un anno prima rispetto all’ottobre 2022 fissato dalla road map, ma di qualche mese pare proprio di sì. Il sindaco Emilio Del Bono e l’intero Consiglio mandano pressanti sollecitazioni ad A2A per accorciare i tempi, e i vertici dell’azienda rispondono. «Il 2022 sarebbe un record italiano, il Comune ci chiede un record del mondo. Ci proveremo», dice l’Ad Valerio Camerano. E il presidente Giovanni Valotti sottoscrive. Entrambi erano ieri mattina all’Open Day della centrale di Lamarmora per una visita agli impianti, anche ai nuovi che a breve diranno addio al carbone, insieme al sindaco e all’assessore all’Ambiente Miriam Cominelli. E a modo loro hanno dato risposta a quel «Non c’è più tempo» scandito dagli 11 mila giovani del corteo di venerdì. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Mimmo Varone