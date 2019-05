Denise, da Brescia a Basilea con la passione per la biologia

Da Brescia alla Svizzera, grazie alla passione per la ricerca. Denise Serra, 29 enne originaria di Castegnato, si è fatta notare recentemente nel mondo della ricerca scientifica grazie a un articolo, pubblicato sulla prestigiosa rivista «Nature» e firmato anche da Urs Mayr e da Andrea Boni, dal titolo «Self-organisation symmetry breaking in intestinal organoid development». L’obiettivo, perseguito nei laboratori dell’Istituto Friedrich Miescher per la ricerca biomedica di Basilea, era «comprendere come è possibile ottenere una struttura complessa come un organoide in cinque giorni senza un corpo», come ha spiegato la coordinatrice del progetto, l’italiana Prisca Liberati. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Manuel Venturi