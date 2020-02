«DentroCasa Expo», Brescia si prepara a scoprire il bello

Un appuntamento che si rinnova, anno dopo anno, tra novità e intramontabili conferme: torna, per l’ottava edizione, l’evento fieristico dedicato all’arredamento per il living, la cucina, l’area notte e l’outdoor. È «DentroCasa Expo», un viaggio alla scoperta delle nuove concezioni di design di arredo. L’attualità e il futuro dell’abitare legati indissolubilmente a realizzazioni tradizionali e artigianali, in una sintesi perfetta del custom made. Bellezza e funzionalità animeranno i 150 espositori provenienti da Lombardia e Veneto (presenti anche aziende estere) pronti a spalancare le porte del Brixia Forum, di via Caprera, venerdì prossimo alle 17, per poi proseguire sabato e domenica (29 febbraio e 1 marzo) e riprendere il fine settimana successivo (7 e 8 marzo). Ingresso - il venerdì dalle 17 alle 22, sabati e domeniche dalle 10 alle 20 - gratuito. Un contenitore elegante progettato «per non deludere le aspettative, per coinvolgere e incuriosire i visitatori». (...)

Marta Giansanti