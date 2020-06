Depuratore del Garda, non ci sono piani B

Il progetto della depurazione del Garda non prevede alternative. La scelta di Gavardo e Montichiari non viene messa in discussione. Questo l’esito del tavolo tecnico convocato ieri dal ministero dell’Ambiente, che alimenta la preoccupazione dei sindaci dell’asta del Chiese. La riunione - un’«estensione» della Cabina di regia alla quale hanno partecipato le Regioni Lombardia e Veneto, le due Autorità d’ambito, Arpa, i sindaci di Montichiari, Gavardo e Muscoline, i due tecnici designati dai Comuni, l’Autorità di bacino del fiume Po e i due consorzi di bonifica del Chiese e del Garda-Chiese - ha di fatto stabilito che nei prossimi dieci giorni tutti gli «attori» coinvolti nel progetto di depurazione del Garda sono chiamati a presentare le loro considerazioni e osservazioni tecniche. Dopo di che si procederà ad una riconvocazione della Cabina di regia e, successivamente, all’ultimo tavolo tecnico che chiuderà definitivamente la partita. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Cinzia Reboni