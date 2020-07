Discoteche, troppe incognite E c’è chi riaprirà a settembre

L’apertura delle discoteche, prevista dalla Regione Lombardia dal 10 luglio, dopo una chiusura che ha già superato i 120 giorni, non suscita tra gli addetti ai lavori giubili di gioia. Tanto che non tutti i locali con spazi all’aperto riapriranno. È il caso della discoteca Florida, storico ritrovo alle porte di Ghedi: «Va bene per le località turistiche che possono offrire più attrattive alla clientela, ma per noi la stagione è già troppo avanti - spiega Osvaldo Scalvenzi, uno dei titolari -. A luglio la gente va in vacanza, ad agosto abbiamo sempre chiuso, non vale la pena riaprire, anche perché controllare le distanze tra chi balla non è facile. Aspettiamo addirittura settembre quando speriamo di potere ricominciare con tutte le attività». DECISAMENTE scontento Carlo Tessari, da 33 anni celebre come Madame Sisì, titolare del notissimo «Disco Art Club» di Desenzano. (...)

Milena Moneta