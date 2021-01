Dopo la ripartenza, subito stop: fino al 24 superiori a distanza

Fa paura la possibile terza ondata. E così la Lombardia emette un’ordinanza che sarà ratificata oggi: superiori in «Dad» fino al 24. E se il primo ciclo ha riaperto i cancelli ieri, resta per le secondarie di primo grado la spada di Damocle: una circolare ha chiarito che, in caso di zona rossa, le norme non cambiano, gli alunni vanno in presenza solo fino alla prima media. Gli altri stanno a casa, collegati da remoto. E oggi potrebbe arrivare la nuova «colorazione» della regione: «Non possiamo permetterci un’altra falsa partenza sulla scuola, con un apri e chiudi che non fa bene nè a studenti nè ai dati sanitari. Preso atto dei dati e condivise le valutazioni con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo, prendiamo questo tempo sia per ulteriori valutazioni sull’andamento del virus in questo primo mese del 2021, sia per mettere in campo nuovi e concreti provvedimenti per supportare la ripartenza in sicurezza», le parole del governatore della Lombardia Attilio Fontana ieri sera . (...)

Magda Biglia