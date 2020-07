Tragedia domenica pomeriggio nelle acque della Liguria. Un sub bresciano, Antonello Peruzzo, di 55 anni, ha perso la vita durante un’immersione nelle acque di San Fruttuoso di Capodimonte, nel comune di Camogli; più precisamente, nel sito «La Torretta» che fa parte dell’area marina protetta di Portofino, uno dei luoghi più suggestivi di quel tratto di mare, un’area che gli appassionati di immersioni perlustrano più volentieri considerati gli splendidi fondali e le bellezze naturali che lì si trovano. COSÌ ANCHE Antonello Peruzzo, iscritto ad un dive club della città, domenica si era recato in Liguria con un gruppo di amici per una bella giornata da dedicare alla sua passione. (...)

Mario Mattei