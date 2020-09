Due arresti dopo i controlli: spaccio e vetture saccheggiate

Settantuno persone identificate, quarantuno mezzi controllati e verifiche in due esercizi commerciali. Questi i numeri dell'ultima serata di controlli che venerdì hanno interessato la stazione e altre zone calde del centro storico. Un’attività che rientra nell’operazione «città sicura» e che ha visto impiegati sulle strade cittadine diversi equipaggi della Questura tra cui personale dell’ufficio Immigrazione, della Mobile, della polizia Scientifica insieme agli agenti del Reparto Prevenzione crimine Lombardia e agli agenti della Polizia Locale. Impegnato nei controlli anche personale dell’Unità cinofila di Genova con un cane poliziotto antidroga. Durante i controlli gli agenti hanno arrestato un italiano di 27 anni per spaccio di sostanza stupefacente e sequestrato circa 100 grammi di marijuana contenuta in due buste di cellophane. (...)

Paolo Cittadini