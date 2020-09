È di Nave l’unico decesso lombardo

È di Nave l’unico morto per Covid della Lombardia. La conta dei decessi nel Bresciano sale così a 2735 morti in sei mesi con 36 nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Salgono a 544 gli isolamenti domiciliari da 515 di venerdì mentre i guariti sono 11383 su 14533 malati da inizio pandemia. I dati della Vallecamonica relativi al fine settimana saranno invece resi noti solo lunedì pomeriggio una volta rielaborati dall’Ats Montagna. In Lombardia i ricoverati in ospedale affetti da coronavirus sono in costante aumento dal 29 agosto scorso. L'ultimo giorno in cui erano scesi è stato il 28 agosto, quando erano calati di una unità a 172. Ieri, il +1 fatto registrare, porta il totale a 245. Nel Milanese ieri sono stati registrati 184 casi di coronavirus, di cui 112 nel capoluogo. Nella Città metropolitana erano stati trovati 144 positivi, di cui 78 a Milano. (...)

Giuseppe Spatola