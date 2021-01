Come da cronoprogramma, ieri alle 13.30 ha preso il via nei tre ospedali bresciani del Gruppo San Donato la campagna di vaccinazioni contro Covid-19. Tra Sant’Anna, Città di Brescia e il San Rocco di Ome, 150 dipendenti tra sanitari e amministrativi hanno ricevuto la prima delle due dosi previste per la vaccinazione. «L’adesione del personale delle strutture ospedaliere è molto alta – afferma con orgoglio l’amministratore delegato Nicola Bresciani –. Siamo già all’80% e la campagna di adesione non è ancora chiusa. Abbiamo preferito partire con numeri più elevati di quanto inizialmente ipotizzato portando a 50 i vaccinati per struttura, 10 in più del previsto. In effetti avevamo preparato la campagna nei minimi dettagli e questo ha fatto sì che tutto scorresse perfettamente». Come previsto le vaccinazioni proseguiranno 7 giorni su 7 e, almeno per questa prima settimana, con 50 vaccinati al giorno per ogni ospedale. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Mario Leombruno