Fare rete: ora Brescia scopre il «marketing territoriale»

La parola d’ordine è «sinergia» per valorizzare il territorio partendo dalle fiere. E in questo senso l’Università Cattolica elaborerà uno studio per capire come e quanto «fanno girare l’economia» gli stand delle mostre organizzate tra Brescia, Montichiari, Travagliato e Rovato. È questo l’obiettivo di «Fare», la rete d’imprese istituita a settembre 2018 che vede come soci fondatori l’azienda speciale della Camera di Commercio, ProBrixia con Bresciatourism e il Centro Fiera di Montichiari insieme alla Fiera Nazionale Lombardia Carne di Rovato, Travagliato Cavalli, Fiera Nazionale Franciacorta in Bianco di Castegnato e Fiera Regionale di Orzinuovi. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Giuseppe Spatola