Formazione primaria, in 400 per 200 posti

Voglia di insegnare ai più piccoli. È stato un vero exploit quest’anno per le iscrizioni al corso di Scienze della Formazione primaria della Cattolica, oltre 400 domande per 200 posti del quinquennio a ciclo unico. Probabilmente le graduatorie che si sono svuotate, il necessario ricambio dopo quasi un migliaio di pensionamenti totali nella scuola, la caratteristica abilitante della laurea hanno fatto la loro parte. «Ma- afferma la coordinatrice del corso, professoressa Cinzia Cremonini- pesa anche la tradizione pedagogica bresciana che si respira più che nella nostra sede milanese, dove comunque sono state 600 le richieste per 250 posti. E hanno avuto successo le iniziative di orientamento, gli open day, oltre al passaparola sul livello di studio molto serio e formativo». IN LOMBARDIA altre possibilità ci sono a Bergamo e alla Bicocca; il Sacro Cuore costa 3540 euro, cifra fissa calmierata senza legame col reddito. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Magda Biglia