Giovani in lockdown Il disagio di Brescia che si scopre fragile

«Siamo stati tutti hikikomori»: qualcuno si è azzardato a dirlo nel periodo post-lockdown. Niente di più sbagliato: gli hikikomori sono solo dei giovani ragazzi, perlopiù dai 15 ai 25 anni, che «volontariamente» si isolano dal mondo, rifuggono dalla quotidiana routine fatta di scuola, amici e di lavoro. Nulla è imposto. Consapevoli scelgono di rinchiudersi nella propria stanza fino, alcune volte, a raggiungere livelli estremi: «fantasmi» che si aggirano in casa di notte, con i genitori costretti a lasciare il cibo fuori dalla loro porta. Si sentono a disagio con gli altri, insicuri, incapaci ad affrontare il confronto, specialmente con i coetanei. Un disagio accompagnato da un profondo senso di vergogna e di difficoltà ad accettare un corpo adolescenziale in inevitabile trasformazione: da lì il desiderio unico di «nascondersi» in una dimensione virtuale. Una reclusione che può durare anni dopo un processo graduale. (...)

Marta Giansanti