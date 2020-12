«Siamo pronti ad affrontare dove necessario la presenza al 75% ma sottolineiamo l’opportunità che si inizi almeno per i primi periodi con una presenza del 50%» quando le scuole superiori verranno riaperte a gennaio: è quanto ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel corso della conferenza stampa di fine anno. «In attesa di realizzare alcuni interventi, sarebbe opportuno un inizio graduale» delle scuole. Intanto si completa il quadro delle richieste delle scuole al trasporto pubblico in vista della riapertura del 7 gennaio. Dei 74 istituti superiori (alcuni con sedi staccate che fanno lievitare il numero), 29 per il 40 per cento dei 55.155 studenti totali, ha scelto il doppio turno d’ingresso. ALTRI 20 istituti (36 per cento della popolazione scolastica) ha preferito l’ingresso unico con il 30 per cento in presenza. Ce ne sono 16 (13 per cento degli studenti) che vogliono un solo ingresso con il 50 per cento di presenze. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

MI.VA.