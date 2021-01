Soffia forte il vento della scienza e sventola la bandiera della speranza anche sul vaccino anti-Covid italiano: sono buone, buonissime le notizie sugli esiti clinici della prima fase di test del Grad-Cov2 prodotto dall’azienda Reithera, e che ad oggi ha coinvolto 90 volontari (tra i quali anche il bresciano Pierluigi Currò) nella sperimentazione seguita dall’Istituto Spallanzani di Roma e dal Centro ricerche cliniche di Verona. SUI 44 VACCINATI di età compresa tra i 18 e i 55 anni è stata verificata la presenza di anticorpi in oltre il 94% dei casi: in più del 90% dei soggetti è stata rilevata anche la presenza di linfociti T, ovvero le cellule che hanno potere neutralizzante nei confronti del virus (in percentuale addirittura più alta rispetto ai guariti da Covid). (...)

Alessandro Gatta