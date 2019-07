Gelati, condizionatori, cura del giardino e shopping per le attività del tempo libero. Sono le attività che spingono in avanti le imprese bresciane e lombarde nei mesi estivi, secondo le rilevazioni della Camera di commercio di Milano sui dati del registro imprese 2019. In Lombardia ci sono 28mila imprese legate al commercio tipicamente estivo (in crescita dello 0,8 percento) con oltre centomila addetti, si tratta di oltre un settimo delle 179mila imprese italiane attive nel settore. A BRESCIA spiccano in particolare le aziende legate alle attività che riguardano condizionatori, apparecchi di refrigerazione, estintori e impianti antincendio: in città e provincia si trovano 3.799 imprese (13,7 percento delle totali lombarde), seguono Bergamo con 3.308, Varese con 2.660 e Monza con 2.392 imprese. Brescia in questo settore è seconda dopo Milano che conta 7.489 imprese, quasi un terzo del totale regionale. (...)

Silvana Salvadori