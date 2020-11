I contagi restano stabili Meno ricoveri in regione

Restano stabili i contagi da Sars-Cov-2 in provincia di Brescia (322 quelli di ieri) ma con un incremento più sostenuto a Gavardo dove in sole 24 ore si contano altri 20 nuovi casi per un totale di 54 negli ultimi tre giorni. Tra gli aumenti di contagi a due cifre, oltre il capoluogo con 56 nuovi casi, risaltano anche Vobarno (+14) e Ospitaletto (+10). Seguono Manerbio e Bagnolo Mella, entrambi con nove nuovi casi e Ghedi con otto. Non è dato sapere se tra i 135 decessi registrati ieri in regione - sui 541 totali in Italia - ci siano anche delle vittime bresciane poiché le Ats, la domenica, non divulgano i dati. SECONDO i report diffusi dal ministero della Salute, la Lombardia, con 3.203 test positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore detiene il primo posto a livello italiano seguita da Veneto (2.617), Campania (2.022), Piemonte (2.021), Lazio (1.993), Emilia Romagna (1.850). In calo i tamponi effettuati: 28.434 rispetto ai 37.286 del giorno precedente su un totale di 4.055. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

P.BUI.