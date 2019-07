I tentacoli delle mafie a Brescia La Dia punta ancora i riflettori

È «considerata la maggior piazza finanziaria nazionale» caratterizzata «da un florido tessuto produttivo ove coesistono un numero elevato di grandi, medie e piccole imprese». Ma «la sua estensione, la collocazione geografica e la presenza di importanti scali aerei e vie di comunicazione» rendono la Lombardia «nello stesso tempo, punto nevralgico per i maggiori traffici illeciti transnazionali, esercitando un forte richiamo per le organizzazioni criminali sia autoctone che straniere, all’occorrenza alleate tra loro». Sono le parole con cui, nella relazione semestrale al Parlamento della Direzione Investigativa Antimafia, relativa al secondo semestre 2018, si apre lo spazio dedicato alla Lombardia. E QUELLO dedicato alla provincia di Brescia non è certamente esiguo, con il riferimento a diverse operazioni. (...)

Mario Pari