I test sierologici? Già tramontati dopo pochi mesi

I test sierologici sono passati di moda? C’è stato un momento, tra maggio e giugno, che dopo tentennamenti la Regione Lombardia li aveva promossi. Lanciando una vera e propria campagna. Prima era stato testato il personale della sanità, e poi anche i cittadini si erano messi in coda davanti ai laboratori. L’assessore regionale Giulio Gallera, dopo aver invitato a non farli, «sono inutili», aveva corretto il tiro e ordinato 4 milioni di kit. Anche il territorio bresciano - aveva annunciato - sarà interessato da una vasta campagna di test sierologici gratuiti. La politica locale, il sindaco Del Bono, ad esempio, era entrata nella discussione, invocandoli, chiedendo di conoscere i dati e di sapere che fine facevano i risultati raccolti sulla popolazione attraverso i test. Oggi a maggior ragione possono essere ripetute queste domande. Sigle come Igm e Igc (gli anticorpi più o meno persistenti nell’organismo) erano diventate di pubblico dominio. (...)

