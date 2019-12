Per il leghista Fabio Rolfi e per il forzista Alessandro Mattinzoli, assessori bresciani di Regione Lombardia, il 2019 è stato il primo anno vissuto per intero nel proprio ruolo. Dodici mesi di attività svolta rispettivamente alla guida dell’Agricoltura e dello Sviluppo economico, un lavoro rendicontato ieri di fronte a stampa e televisioni nel tradizionale appuntamento di fine anno. Parlando del bilancio «appena approvato» Rolfi ha ricordato «l’attenzione mostrata dalla Regione nei confronti delle tasche dei lombardi», e segnalato come non si sia verificato «alcun aumento delle tasse». Ragionando su Brescia l’esponente del Carroccio ha ricordato il milione di euro che per tre anni è stato garantito alla Scuola Audiofonetica, la quale a Milano si è deciso di elevare a «realtà di eccellenza», così come ha evidenziato i 5 milioni per la metropolitana della città, «unico investimento extra fondo Tpl», e nonostante il fatto che dal governo non arrivino risorse. (...)

Mauro Zappa