La gara è ancora tutta aperta ma l’avanzata del castello di Brescia fra i «Luoghi del cuore 2020», sembra inarrestabile. Manca giusto la zampata finale, degna di una Leonessa. Sta volgendo al termine il decimo censimento biennale, ad opera del Fai insieme con Intesa San Paolo, che permette ai cittadini italiani di esprimere le loro preferenze. I primi tre luoghi a ricevere più voti entro il 15 dicembre vinceranno premi in denaro (50mila euro il primo, 40mila il secondo, 30mila il terzo) e la possibilità di vedersi finanziare un intervento di restauro. Ma, soprattutto, godranno di una forte spinta mediatica utilissima alla ripresa del turismo in cui si confida per il prossimo anno, Covid-19 permettendo. IN QUESTO momento, il castello di Brescia è ben piazzato: grazie a una campagna di comunicazione avviata dal comitato Amici del Cidneo Onlus e dal Comune di Brescia, si trova al primo posto fra i concorrenti della Lombardia e al quinto a livello nazionale. (...)

S.SAL.