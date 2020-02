Il Civile oltre il tumore: un figlio dopo la cura

Davanti a un tumore tutto sembra perduto, eppure grazie alle cure e alla diagnosi precoce molti riescono a sconfiggerlo, e a riprogettare la loro vita, magari realizzando il sogno di diventare genitori. Nonostante i cicli di chemioterapia che possono compromettere la capacità riproduttiva. Di questo si occupa l’oncofertilità, disciplina segno di una sensibilità nuova, entrata negli indirizzi ministeriali e regionali più recenti. E all’Ospedale Civile partirà quest’anno il servizio di «Oncofertility» dedicato ai pazienti in età riproduttiva cui è stata diagnosticata una malattia oncologica, e destinato a diventare un riferimento per tutta la Lombardia orientale. Il progetto è condiviso dall’ospedale con l’associazione Esa - Educazione alla Salute Attiva. «Ogni giorno in Italia trenta uomini o donne sotto i 40 anni ricevono una diagnosi di tumore. (...)

Lisa Cesco