L'effetto del Dpcm di Natale, con i contagi che sarebbero dovuti calare drasticamente e i decessi limitarsi a poche decine la settimana, non sembra essere arrivato in provincia di Brescia dove anche ieri si sono registrato otto morti a Brescia (due), Ome, Lumezzane, Concesio, Desenzano del Garda, Vestone e Fiesse e 282 positivi in Ats Brescia a cui si sommano i 21 della Vallecamonica per un totale di 303 casi bresciani. Su 3.607 i positivi sono stati 872 con un rapporto del 24 per cento. Salgono gli isolamenti domicialiri che arrivano a 3.498 con 32.722 guariti su 39.679 contagiati. I decessi totali sono 2.908 per Ats Brescia a cu si sommano i 225 camuni. Scorrendo i dati sulle città con più positivi Brescia ha superato Monza ed ora è seconda in Lombardia con 7.278 positivi contro i 7.077 monzesi, dietro a Milano che ha registrato 72.418 casi da inizio pandemia.