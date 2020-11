Il Covid non molla la presa Altri 5 morti: tutti anziani

Salgono a 2.778 le vittime di Covid-19 in provincia di Brescia. Un bilancio che si aggrava ulteriormente dopo i 5 decessi comunicati ieri da Ats Brescia (di cui quattro avvenuti tra l’8 e il 9 novembre). Si tratta di persone che avevano dai 74 ai 98 anni, residenti a Prevalle, Montichiari, Mazzano, Lonato e Comezzano Cizzago. Trecentodieci i positivi ai quali si aggiungono i 36 rilevati da Ats Montagna in Valcamonica per un totale di 25.846 contagiati dall’inizio della pandemia. È il capoluogo a registrare il maggior incremento (+65) seguito da Desenzano (+16), Montichiari, Bagnolo (+11) e Bedizzole (+10). Centotrentanove i guariti in provincia. L’INCIDENZA dei nuovi positivi sul totale dei tamponi effettuati ieri in Lombardia (47.194) sale al 23,2%: 10.955 i casi. Salgono i nuovi decessi in regione, passati da 99 ai 129 di ieri per un totale di 18.571 vittime. (...)

Paola Buizza