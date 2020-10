Il Covid resiste: 44 positivi e 651 isolamenti

Tre morti in 12 giorni e 431 casi sul territorio delle Ats: nel Bresciano la pandemia è tornata a correre e non pare volersi fermare. Nelle ultime 24 ore sono stati 39 i casi positivi riscontrati. Salgono sopra i 600 gli isolamenti domiciliari (651) a livello di tre mesi fa. I guariti sono 12.232 su 15.496 malati da inizio pandemia. Sul fronte decessi le croci arrivano a essere 2.738 comprese le 203 della Vallecamonica dove si sono registrati 5 nuovi casi. In Lombardia sono stati registrati 696 positivi al coronavirus, di cui 74 debolmente e 5 a seguito di test sierologico. I morti sono stati 3, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 16.988; 13.934 i tamponi effettuati (totale complessivo a quota 2 milioni 332.922), con una percentuale rispetto ai positivi pari al 4,9%. I guariti-dimessi sono 163 (totale complessivo: 83.353, di cui 1.472 dimessi e 81.881 guariti), mentre i pazienti in terapia intensiva aumentano di 2 unità (50) e i ricoverati crescono di 30 (463). (...)

Giuseppe Spatola