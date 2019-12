Il rilancio del museo di Scienze è tra i principali obiettivi della giunta Del Bono bis. La vera sfida è riuscire a pianificarne il trasferimento dall’attuale struttura di via Ozanam, per oltre metà della superficie inagibile. Sull’ipotesi, finora caldeggiata, di trasloco alla Caffaro pesano per ora molte incognite. La realizzazione del progetto è condizionata all’acquisizione dell’area, in particolare della porzione che ospita gli uffici; allo stato non è chiaro se, come e quando verrà effettuato questo passaggio, se prima o dopo i lavori di bonifica. Per realizzare la nuova casa della scienza il Comune punta ad aggiudicarsi i 5 milioni del bando Emblematici di Cariplo; un’opportunità che potrebbe però sfuggire nel caso in cui i tempi si allungassero. E in quel caso, servirà un’altra soluzione. Il nodo sarà chiarito nell’arco di poche settimane, quando sarà firmato il nuovo accordo tra Ministero, Loggia e Regione per il Sin Caffaro. (...)

Natalia Danesi