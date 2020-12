Voci di scienza e di esperienza hanno informato ieri la cittadinanza collegata all’incontro on line promosso dall’Ordine dei medici e dal Comune di Brescia dal titolo «Spieghiamo la pandemia», con esperti che hanno cercato di chiarire alcuni aspetti di interesse comune, quali le modalità di contagio e le attenzioni che ciascuno di noi può mettere in atto per proteggersi, le attuali possibilità di cura, in ospedale e a casa, e le speranze per i vaccini in arrivo. FRANCESCO DONATO aprendo l’incontro ha ribadito che il Coronavirus «è un virus che muta e quest’ultima forma inglese pare che sia più contagiosa ma non più aggressiva». In proposito l’infettivologo Francesco Castelli ha affrontato i temi che oggi stanno forse più a cuore a tutti: quelli dei vaccini. «Esiste già una ricca linea di sviluppo di farmaci che speriamo ci dia certezze in più - ha ricordato Castelli - ma la novità di oggi è la possibilità di vaccino. (...)

Irene Panighetti