Lombardia, Emilia Romagna, Veneto. Ecco il podio del contagio da Sars-Cov-2 che ieri, in tutta Italia, non ha risparmiato alcuna regione. Tutte, chi più chi meno, hanno avuto nuovi casi positivi. Lombardia in testa con un +91 in un quadro nazionale dove crescono le persone ricoverate con sintomi Covid (866, +23 rispetto al dato precedente), i pazienti in terapia intensiva (66, +8) e i decessi (+7). I dimessi ed i guariti sono saliti a 204.506 (+364). E BRESCIA? Anche in provincia il contagio torna a salire: dopo un lunedì e un martedì con quattro nuovi casi al giorno, ieri si è balzati a +19 per un totale di 169 positivi da inizio mese nel territorio di Ats Brescia (14.016 da inizio pandemia). Dei diciannove contagiati, 10 sono stati individuati a Brescia, 2 a Rovato, uno rispettivamente a Botticino, Artogne, Erbusco, Castelcovati, Montirone, Pontoglio e Vobarno. (...)

Paola Buizza