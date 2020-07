«Imprese in crisi Rischio usura per oltre 4.500»

Oltre 4.500 imprese bresciane - con esposizioni bancarie deteriorate, quindi in sofferenza - «a rischio usura». L’allarme arriva dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, secondo cui molte aziende, le cui difficoltà sono state amplificate dalla pandemia, si vedranno pregiudicato l’accesso a prestiti erogati dalle banche e dalle società finanziarie e non potranno nemmeno beneficiare delle norme contenute nel decreto liquidità: per questo, anche in vista delle scadenze fiscali, queste realtà più deboli potrebbero rivolgersi a intermediari «pericolosi». A livello nazionale sono 236 mila le imprese in sofferenza: la regione che ne conta DI più è la Lombardia, con 36 mila, seguita dal Lazio (24 mila) e dalla Campania (quasi 22 mila), anche se la concentrazione maggiore si trova nel Sud del Paese, che conta ottantamila imprese «in crisi». A livello provinciale, Brescia è ottava nella classifica generale, preceduta da Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Salerno e Bari. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

M.VE.